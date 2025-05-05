Tekirdağ açıklarında yunus sürüsü görüntülendi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarında yunus sürüsü görüntülendi.

Tekirdağ açıklarında yunus sürüsü görüntülendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarında yunus sürüsü görüntülendi.

Süleymanpaşa ilçesinde tekneyle denize açılan Fikret Topaloğlu, Barbaros Mahallesi açıklarında denizin yüzeyine çıkan yunusları fark etti. Denizde neşeyle yüzen yunusları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, yunusların suyun üstünde art arda belirmesi ve suya tekrar dalmaları dikkat çekti. Yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.

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