Tekirdağ Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçi Ankara'ya yürüyecek

Tekirdağ Belediyesi tarafından haksız yere işten çıkarıldığını iddia eden Numan Büyükhan, sesini duyurmak için Ankara’ya yürümeye karar verdi. Şişli Belediyesi’nden çıkarıldıktan sonra eylem yapan işçilere destek vermek için belediyeye gelen Büyükhan, "Bizler sadece ‘bize hakkımızı verin’ diyoruz, başka bir şey söylemiyoruz" dedi.

Tekirdağ Belediyesi tarafından haksız yere işten çıkarıldığını öne süren Numan Büyükhan, Ankara’ya yürümeye karar verdi. Ardından yola çıkan Büyükhan, deprem olduğunu öğrenince eylemine ara vererek eyleminin ikinci günü bölgeye gitti. Orada bir süre kalan ve çalışmalara katılan Büyükhan, eylemine devam etmek için İstanbul’a döndü. Büyükhan, Şişli Belediyesi’nden çıkarıldıktan sonra eylem yapan işçilere destek vermek için belediye binasına geldi. Burada bir açıklama yapan Büyükhan, Tekirdağ Belediyesi’nde 12 yılı aşkın süredir otobüs şoförü olarak çalıştığını söyleyerek, "Benden önce de işten çıkarılanlar oldu. Burada onların yanında durmayan, onların emek ve hak mücadelesini sırtına almayan bir yapıdan bahsediyorum. Bizler 2019 yılından sonra toplu sözleşme yüzü görmedik, devamlı mahkemeliktik. Bizler emek mücadelesi veren, hakkaniyetli davranan insanlarız. Bizler sadece ‘bize hakkımızı verin’ diyoruz, başka bir şey söylemiyoruz" diye konuştu.

"3 yıl içerisinde yüzde 1 zam verdiler"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ı eleştiren ve kendisinin yönetim kuruluna hakim olmadığını iddia eden Büyükhan, "Asgari ücret 5 bin 500 TL olduğunda ehliyetimin tecrübesi 25 bin TL’ye tekabül ediyordu. Ben 25 bin TL de istemedim. İnsanlara sadece haklarını verin dedim. 3 yıla yakın bir süre bize toplu sözleşme yüzü göstermediler. 3 yıl içerisinde yüzde 1 zam verdiler. Orada bugün benden haber bekleyen onlarca şoför arkadaşım var. Önümüzde seçim olmasından dolayı şimdi maaşlar 14 bin TL civarına geldi. Çok ayıp bir şey, 4 sene boyunca insanları sömür, seçim geldiği zaman 2016’da yaptığın gibi yine zam yap" dedi.

"Ben çıktığım yolda kararlıyım, bizi herkes duyacak"

Yürüyüşünü sesi duyulana kadar devam ettireceğini belirten Büyükhan, "Ben ezilen, sömürülen, emeği çalınan, gasp edilen, mobbinge uğrayan emekçi bütün arkadaşlarımın mücadelesini omuzlarıma aldım. Allah bana kuvvet verdiği sürece Ankara’ya kadar yürüyüşüme devam edeceğim. İşçiler bu ülkenin çakıl taşlarıdır. Ezmeye de, atmaya da kıyamazsın. Tek bir şey istiyoruz: Kadro. İşten çıkarmalar bu kadar basit olmamalı. Bir insanın onuru ve gururuyla oynamak bu kadar basit olmamalı. Yürüyüşümü işçinin sesi duyulana kadar devam ettireceğim. Sözler verildiği takdirde evime, aileme, çocuklarıma döneceğim. Ben çıktığım yolda kararlıyım, bizi herkes duyacak. Biz bu ülkenin yurttaşlarıyız. Bizim bu ülkenin nimetlerinden faydalanmama gibi bir lüksümüz yok. Bu emek bizim ve alacağız, başka yolu yok. 2 milyon insanız, sesimize ses verin" şeklinde konuştu.