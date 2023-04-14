Tekirdağ Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçiden CHP Genel Merkezi önünde siyah çelenkli eylem

Tekirdağ Belediyesi tarafından haksız yere işten çıkarıldığını iddia eden Numan Büyükhan, CHP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakmak istedi. Büyükahan, “İşinden ettiğiniz 26 bin işçi adına” yazılmış çelenkle CHP lideri Kılıçdaroğlu’na seslenerek "Verdiğiniz şeref namus sözünü ayaklarınızın altına çiğnediniz mutlu musunuz?" dedi.

Tekirdağ Belediyesinin kendisini haksız yere işten çıkardığını ileri süren Numan Büyükahan, üzerine “İşinden ettiğiniz 26 bin işçi adına” yazılmış çelenkle CHP Genel Merkezi’nin önüne geldi. Haksız yere işten çıkarılmasına tepki gösteren Büyükhan, “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir şekilde işimden çıkarılmıştım. İşten çıkarılan sadece ben değilim. Ülke genelinde çelengin üzerinde yazdığı gibi toplamda 26 bin tane emekçi arkadaşımız performans düşüklüğü ve bütçe fazlalığı yönünde açıklamalara dayalı olarak işinden aşından edildi” dedi.

“Sizler nasıl bu şekilde başınızı kaldırarak, insanların yüzüne bakarak sevimli olmaya çalışıyorsunuz”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Büyükhan, “Ben buradan adalet yürüyüşü yapıp, şeref namus sözü veren, arkamda Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Genel Merkezi’nin önünde Kemal Kılıçdaroğlu’na şu soruyu sormak istiyorum. Adalet yürüyüşü yaptınız, adaleti ayaklarınızın altında çiğnediniz mutlu musunuz? Şeref namus sözü verdiniz Türk siyaset tarihine geçtiniz şeref namus sözü verip de verdiği sözü ayaklarının altında çiğneyen ilk ve tek siyasi parti lideri olarak tarihe geçtiniz. Verdiğiniz şeref namus sözünü ayaklarınızın altına çiğnediniz mutlu musunuz? Evinize gittiğinizde eşinizin, çoluk çocuğunuzun, kameralar karşısına geçtiğiniz zaman kameralara, halkın milletin karşısına geçtiğiniz zaman halkın, milletin bu aziz milletin yüzüne nasıl bakıyorsunuz? Ben dinlerken, ben bunları söylerken utanç içerisindeyim. Sizler nasıl bu şekilde başınızı kaldırarak, insanların yüzüne bakarak sevimli olmaya çalışıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

“Sesimin duyulması için resmen çığlık atıyorum”

Aylardır hakkını aradığını söyleyen Büyükhan, şunları dedi:

“1 aya aşkın süredir burada sesimin duyulması için resmen çığlık atıyorum. Duyduğunuz halde neden kapıların, pencerelerin arkasına saklanıyorsunuz? Kapıları neden duvar, sizler neden kör sağır dilsizi oynuyorsunuz? Siyasetçi olarak yakışıyor mu size? Bir insan olarak bu sizlere yakışıyor mu? Sizler maalesef Cumhuriyet Halk Partisi altında kendinize özgü CEHAPE zihniyeti oluşturmuşsunuz. İşinden kovduğunuz insanların arasında engelli kadrosunda olanlar vardı. Bunların içinde intihar edenler oldu. Hadi şeref namus sözü verdin. Varsa şerefiniz namusunuz verdiğiniz sözler dahilinde gidin intihar eden kişilerin aileleriyle helalleşin. Var mı o kadar yüreğiniz, var mı o kadar cesaretiniz? Sizler siyasi amaçlarınız uğruna, siyasi hedefleriniz uğruna, sizler koltuk sevdası uğruna öldüremeyeceğiz can da yok, kıyamayacağız işçi de yok.”

Büyükhan, açıklamasının ardından yanında getirdiği çelengi CHP Genel Merkezi önündeki demir parmaklılara bırakmak istedi. Bunun üzerine Büyükhan ile talebini olumsuz karşılayan polis ekipleri arasında kısa süreli itişme yaşandı.