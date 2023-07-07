Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi binası yakın zamanda hizmete girecek

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi’nde 3 katlı ve 7 bin metrekare alana sahip binada hizmet verecek Bölge Adliye Mahkemesi’nin yakın zamanda açılacağı belirtildi.

Vali Aziz Yıldırım, yapımında son aşamaya gelinen Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bölgemize uzun yıllar hizmet verecek olan Bölge Adliye Mahkemesi’ni gezen Vali Yıldırım, yapı hakkında Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ve yetkililerden bilgi aldı. İnceleme sırasında Vali Yıldırım’a, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül eşlik etti.

Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi binasının, 3 katlı ve 7 bin metrekare alana sahip olduğu, içerisinde otopark, başsavcı, hakim ve avukat odası, konferans ve duruşma salonu ile ihtiyaca yönelik çok sayıda oda bulunduğu, yakın zamanda hizmete gireceği bildirildi.