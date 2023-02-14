Tekirdağ Cezaevi önünde trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ-Muratlı karayolu cezaevi önünde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Tekirdağ-Muratlı karayolu üzerinde cezaevi kampusu önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ana yola çıkan Ertuğrul K. idaresindeki 41 H 3925 plakalı otomobil ile yol üzerinde seyir eden gelen Nazmi G. yönetimindeki 59 B 5233 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Ertuğrul K. ile araçtaki bir kişi daha yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Sağlık ve Bölge Trafik ekipleri intikal etti. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Bölge Trafik ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı. Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.