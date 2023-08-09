Tekirdağ'da 49. Avcı Bayramı

Trakya Avcılık Atıcılık ve Yaban Hayatı Koruma Federasyonu ile Tekirdağ Kara Avcıları Derneği’nin düzenlediği 49. Tekirdağ Avcı Bayramı ve Sezon Açılışı etkinliği düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen geleneksel etkinlikte Trakyalı avcılara hitap eden Başkan Uzunlar, doğal hayatın korunması için sorumlu ve sürdürülebilir avcılık anlayışının daha fazla gelişmesi gerektiğini vurgulayarak, av sezonunun hayırlı olması temennisini dile getirdi.

Uzunlar’ın ardından konuşan Tekirdağ Kara Avcıları Derneği Başkanı Cengiz Ataklı da 49. Tekirdağ Avcı Bayramı ve Sezon Açılışı etkinliğinin düzenlenmesine verdiği destek ve katkılardan ötürü Başkan Uzunlar’a teşekkür ederek av sezonunun başlamasını kutladı. Ataklı, konuşmasının ardından Başkan Uzunlar’a teşekkür plaket takdim etti.

Açılış töreninin ardından, Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Paşa Halk Dansları Topluluğunun Halk Oyunları gösterisi sergilendi. Büyük alkış alan gösteri sonrası avcılıkla ilgili ürün ve malzemelerin tanıtıldığı stantları ziyaret eden Başkan Uzunlar, avcıların yoğun katılım gösterdiği atıcılık yarışmasının da açılış atışlarını yaptı.

Uzunlar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Trakya Avcılık, Atıcılık ve Yaban Hayatı Koruma Federasyonu ile Tekirdağ Kara Avcıları Derneği’nin düzenlediği 49. Tekirdağ Avcı Bayramı ve Sezon Açılışı etkinliğine katılarak Dernek Başkanımız Sayın Cengiz Ataklı’nın ev sahipliğinde, değerli kara avcılarımızla bir araya geldik. Doğal hayatın korunması adına bu yeni sezonun tüm avcılarımıza şuurlu, sorumlu ve sürdürülebilir bir avcılık anlayışı getirmesi dileğiyle sohbet ettik. Yeni sezonun, doğamıza ve yaban hayatına zarar vermeden, sadece spor ve geleneğimizi sürdürme amacı güden tüm avcılarımıza hayırlı, bereketli ve güvenli olmasını diliyorum” diye konuştu.