Tekirdağ'da 'çamurlu musluk suyu' isyanı

Tekirdağ’da musluklardan akan çamurlu su, vatandaşları canından bezdirdi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde musluklardan akan çamurlu su sebebiyle vatandaşlar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ)’ne isyan etti. İlçe merkezinde bulunan Fatih Mahallesi’nde son zamanlarda musluklardan akan çamurlu su sebebiyle vatandaşlar yetkililere sitemde bulundu.

“Biri artık bu rezilliğe dur desin”

Son dönemlerde yaşananlara tepki gösteren Fatih Mahallesi sakinleri yetkilileri göreve davet etti. Tekirdağ genelinde sulara her gün zam geldiğini ve suyun çamurlu aktığını dile getiren Fatih Mahallesi sakinleri, “Biri artık bu rezilliğe dur desin. Tekirdağ’da suya her gün zam geliyor ama biz zamlı ödediğimiz suyu bile kaliteli alamıyoruz. Vatandaşa hizmet anlayışı bu mu belediyenin? Biz artık birinin sesimizi duymasını bu rezilliğin bir an önce çözülmesini istiyoruz” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.