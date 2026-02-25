Tekirdağ'da 'Günışığı' üzümü tescillendi

Tekirdağ’da geliştirilen "Günışığı" isimli yeni üzüm çeşidi resmi olarak tescillendi.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü iş birliğinde yürütülen melezleme ıslahı çalışmaları sonucunda geliştirilen yeni üzüm çeşidi, resmi olarak tescillenerek enstitünün 24’üncü üzüm çeşidi oldu.

"Günışığı" adı verilen yeni çeşit, erken olgunlaşma özelliği ve iri taneli yapısıyla dikkat çekiyor. Sofralık değerlendirmeye uygun olarak geliştirilen üzüm çeşidinin, erkenci üretim yapan bölge ve üreticiler için önemli bir alternatif oluşturması bekleniyor.

Çekirdekli yapıya sahip olan "Günışığı" çeşidinde tane ağırlığının 7 ila 9 gram arasında, salkım ağırlığının ise ortalama 650 gram olduğu belirtildi. Erkenci olgunlaşma dönemine sahip olan çeşit sayesinde hasat döneminin erkene çekilebileceği ve üreticilerin pazara daha avantajlı bir dönemde ürün sunabileceği ifade edildi.

Bağcılıkta çeşit zenginliğini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilirken, tescillenen yeni üzüm çeşidinin ülke bağcılığına katkı sağlaması hedefleniyor.