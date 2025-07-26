Tekirdağ'da 'Uçurtma Festivali' gökyüzünü renklendirdi

Tekirdağ’da bu yıl üçüncü kez düzenlenen Trakya Uçurtma Festivali, rengarenk uçurtmalarla gökyüzünde görsel bir şölene dönüştü.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı Hoşköy Mahallesi’nde çocuk derneği tarafından organize edilen festival, özellikle çocuklar ve ailelerin yoğun ilgisiyle başladı. Hoşköy sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, uçurtma ustalarının desteğiyle kendi uçurtmalarını tasarlayıp hazırladı. Atölye çalışmalarının ardından gökyüzüne bırakılan el yapımı uçurtmalar, sahilde renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe yalnızca Türkiye’den değil, Almanya, İtalya, Hollanda, Danimarka ve Çin’den gelen profesyonel uçurtma sanatçıları da katıldı. Katılımcı sanatçılar, özel tasarım uçurtmalarıyla gökyüzünde adeta bir sanat performansı sergiledi.

Festival boyunca izleyenler, hem çocukların neşesine ortak oldu hem de farklı kültürlerden gelen uçurtma ustalarının gösterileriyle unutulmaz anlar yaşadı.