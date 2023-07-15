Tekirdağ'da 1 haftada 193 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da son 1 haftada yapılan denetim ve operasyonlarda, 193 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmenlerin yurda giriş ve çıkışlarını organize eden 13 kişi cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'da 1 haftada 193 düzensiz göçmen yakalandı
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Tekirdağ’da son 1 haftada yapılan denetim ve operasyonlarda, 193 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmenlerin yurda giriş ve çıkışlarını organize eden 13 kişi cezaevine gönderildi.

Tekirdağ’da yasadışı göçle mücadele çalışmaları çerçevesinde 7-14 Temmuz tarihleri arasında denetim yapan Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları operasyonlarda 14 organizatör ve 193 düzensiz göçmeni yakaladı.

Mahkemeye çıkarılan organizatörlerden 13’ü adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi birimlerine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı organizasyonunda kullanılan 6 araç ise trafikten men edildi.