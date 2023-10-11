Tekirdağ'da 1 milyon 680 bin adet makaron ele geçirildi

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde piyasa değeri 590 bin TL olan 1 milyon 680 bin adet makaron ele geçirildi.

Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi’nde jandarmanın yol kontrol faaliyeti esnasında U.S.Y. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrolde, 168 adet koli içerisinde 200 adetlik kutular halinde piyasa değeri 590 bin lira olan toplam 1 milyon 680 bin adet makaron olduğu tespit edildi. U.S.Y. ve araç içerisinde bulunan E.A. isimli şahıslar gözaltına alınırken, makaronlara el konuldu. E.A. isimli şahsın "5607 sayılı Kanun’a muhalefet" suçundan arandığı tespit edildi. Şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete alınırken, ifadesinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.