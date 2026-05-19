Tekirdağ'da 1 ton 200 kilogram sağlıksız mumbar imha edildi

Tekirdağ’da otoyolda durdurulan araçta yapılan denetimde, uygun olmayan şartlarda taşındığı belirlenen 1 ton 200 kilogram mumbar imha edildi.

Tekirdağ Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin ihbarı üzerine, E-80 Avrupa Otoyolu Çorlu Gişeleri mevkiinde Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri sevk edildi. Bölgede durdurulan 34 DT 7566 plakalı araçta 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Yapılan incelemelerde araç içerisinde toplam 1 ton 200 kilogram mumbar bulunduğu tespit edildi. Ürünlerin üzerinde herhangi bir etiket bulunmadığı, aracın soğutucu sisteminin olmadığı ve gıda taşımacılığına uygun şartları taşımadığı belirlendi.

Araç sürücüsü tarafından ürünlere ait olduğu belirtilen fatura görevlilere ibraz edilirken, faturadaki miktar ile araçta bulunan ürün miktarı arasında uyuşmazlık olduğu görüldü. Ayrıca ürünlerin menşeine ilişkin herhangi bir izlenebilirlik sağlanamadığı kaydedildi.

Yetkililer tarafından ürünlerin hastalıklı hayvanlardan elde edilmiş olabileceği yönünde şüphe oluşması üzerine, söz konusu mumbarlar güvenilir olmayan gıda kapsamında değerlendirilerek muhafaza altına alındı. El konulan ürünler daha sonra Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından Panap Entegre Katı Atık Tesisi’ne götürülerek imha edildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy yaptığı açıklamada, halk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti. Aksoy, "Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması bizim önceliğimizdir. Şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde Alo 174 Gıda Hattı üzerinden ihbarda bulunulması büyük önem taşıyor. Ekiplerimiz gelen tüm ihbarları titizlikle değerlendiriyor" dedi.