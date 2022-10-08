Marmaraereğlisi'nde 1 ton sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir evde yapılan aramada 1 ton 82 litre el yapımı rakı ele geçirildi.

Marmaraereğlisi'nde 1 ton sahte içki ele geçirildi
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Yeniçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM şube Müdürlüğü ekiplerince, Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi’nde A.R.S.’nin evine sahte içki operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda söz konusu evde arama yapıldı. Aramalar sonucunda 1 ton 82 litre el yapımı rakı ve kaynatma sistemi ele geçirildi.

Şahısla ilgili soruşturma işlemleri başlatıldı.