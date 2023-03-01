Tekirdağ'da 1 yılda 2 bin 927 çift boşandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına dair yayınladığı istatistiklerde; Tekirdağ’da evlenen ve boşanan çiftlerin oranlarına da yer verdi. Yayınlanan verilere göre 2022 yılı içerisinde Tekirdağ’da 7 bin 416 çift evlenirken, 2 bin 927 çift evliliklerini sonlandırma kararı alarak boşandı.

TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre, Türkiye genelinde evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,99 artarak 2022 yılında 574 bin 358 oldu. Tekirdağ’da bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 6,43 artarak 7 bin 416 oldu. Evlenme sayılarında İstanbul 105 bin 694 evlilik ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 36 bin 960 evlilik ile Ankara ve 30 bin 328 evlilik ile İzmir izledi. En az evlilik ise 394 evlilik ile Tunceli’de gerçekleşti. Evlilik sayısının düşük olduğu diğer iller sırasıyla 452 evlilik ile Bayburt, 505 evlilik ile Ardahan oldu. Tekirdağ’da 7 bin 416 evlilik ile sıralamada 23. sırada yer aldı.

Kaba evlenme hızı binde 6,57

Kaba evlenme hızlarına da yer verilen istatistik verilerinde, Türkiye genelinde kaba evlenme hızı binde 6,76 olurken Tekirdağ’da kaba evlenme hızı binde 6,57 olarak tespit edildi. Kaba evlenme hızının 2022 yılında en yüksek olduğu il, binde 8,15 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 8,14 ile Kilis, binde 7,88 ile Aksaray izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,69 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 4,88 ile Gümüşhane, binde 5,30 ile Kastamonu izledi.

İlk evlenme yaşı damatta 28, gelinde 25,4

İlk kez evlenen çiftlerin yaşlarının da incelendiği verilerde, Tekirdağ’da ilk evliliklerini gerçekleştiren çiftlerden damatların ortalama yaşının 28, gelinlerin ise 25,5 yaşında olduğu ölçüldü. Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2022 yılında erkeklerde 28,2 iken kadınlarda 25,6 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da ise ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 28, kadınlar için 25,4 ve ilk evlenme yaş farkı 2,6 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu il 4,4 yaş ile Kars oldu. Bu ili 4,2 yaş ile Muş ve Ağrı, 3,9 yaş ile Ardahan, 3,8 ile ili izledi. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu iller ise 2,1 yaş ile Bolu oldu. Bu ili 2,2 yaş ile Kastamonu, Elazığ ve Ankara izledi.

Tekirdağ’da 2022 yılında akraba evliliği sayısı 164

Akraba evliliklerine de yer verilen istatistiklere göre, Tekirdağ’da gerçekleşen 164 evliliğin; akraba evliliği olduğu açıklandı. Buna göre, 164 evlilik ile Türkiye’de en düşük akraba evliliği yapılan 51’inci il Tekirdağ oldu. Türkiye genelinde ise 574 bin 358 olan evliliğin 22 bin 143 tanesi akraba evliliği oldu. Tekirdağ ilinde ise 7 bin 416 evliliğin 164’ü (yüzde 2,2) akraba evliliği olduğu tespit edildi. Akraba evliliği sayısı 3 bin 236 ile en yüksek il Şanlıurfa oldu. Bu ili sırasıyla 2 bin 597 ile İstanbul, bin 465 ile Diyarbakır illeri izledi. Akraba evliliğinin en düşük olduğu illere bakıldığında ise 9 ile Tunceli oldu. Bu ili sırasıyla 11 ile Burdur, 12 ile Karabük ve Artvin illeri izledi.

Tekirdağ’da 2022 yılında 2 bin 927 çift boşandı

Türkiye genelinde boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artarak 2022 yılında 180 bin 954 oldu. Tekirdağ’da bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 15,4 artarak 2 bin 927 oldu. Boşanma sayılarında İstanbul 35 bin boşanma ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 15 bin 262 boşanma ile Ankara ve 13 bin 813 boşanma ile İzmir izledi. En az boşanma ise 73 boşanma ile Bayburt’ta gerçekleşti. Boşanma sayısının düşük olduğu diğer iller sırasıyla 108 boşanma ile Ardahan ve 122 boşanma ile Hakkari oldu. Tekirdağ 2 bin 927 boşanma ile bu sıralamada 18. sırada yer aldı.

Kaba boşanma hızı binde 2,60 oldu

Türkiye genelinde kaba boşanma hızı binde 2,13 olurken, Tekirdağ’da kaba boşanma hızı binde 2,60 oldu. Kaba boşanma hızının 2022 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,11 ile İzmir oldu. Bu ili binde 3,09 ile Uşak, binde 3,01 ile Antalya izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,43 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 0,44 ile Hakkari, binde 0,51 ile Siirt izledi.

Tekirdağ’da boşanmaların yüzde 31,6’sı evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti.

Türkiye genelinde evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2022 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 32,7’si evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 21,6’sı ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti. Tekirdağ’da ise boşanmaların 2022 yılında yüzde 31,6’sı evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 22,7’si evliliğin 6-10 yılı içinde, yüzde 15,8’ini evliliğin 11-15 yılı içinde ve yüzde 29,8’ini ise evliliğin 16. ve daha fazla yılında gerçekleşti. Tekirdağ’da boşanmaların 43 tanesi evliliği bir yılı dolduramadan gerçekleşti.