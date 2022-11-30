Tekirdağ'da 100 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Tekirdağ’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 100 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Olay, Tekirdağ’ın Saray ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Atatürk Mahallesi’nde K.Y. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 100 bin adet dolu-boş makaron, 38 kilo kıyılmış tütün, 1 adet tütün su ayırıcı makinesi, 1 adet tütün nem ayırıcı makinesi, 1 adet tütün kırma makinesi, 2 adet makaron doldurma makinesi ve 2 adet kompresör olmak üzere yaklaşık piyasa değeri 226 bin TL olan malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli K.Y. hakkında "5607 sayılı Kanun’a muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.