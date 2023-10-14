Tekirdağ'da 12 kişi uyuşturucudan yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 12 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ’da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 12 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy ve Marmaraereğlisi ilçelerinde bazı adreslerde ve otomobillerde arama yaptı.
Adreslerde yapılan aramalarda 40 gram eroin, 110 gram esrar, 29 kök Hint keneviri, 188 uyuşturucu hap, 41 sentetik ecza ve 4 gram metamfetamin maddeleri ele geçirildi.
Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.