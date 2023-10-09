Tekirdağ'da 13 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı

Tekirdağ il genelinde polis ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 13 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da 13 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı
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Tekirdağ il genelinde polis ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 13 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde bazı adreslerde ve araçlarda arama yaptı. Aramalarda ekipler 150 sentetik ecza hap, 45 gram esrar, 22 uyuşturucu hap, 6 gram eroin, 8 metamfetamini tabanca ve 1130 lira para ele geçirdi. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında adreslerde yakalanan 13 şüpheli gözaltına alındı.