Tekirdağ'da 13 kişi uyuşturucudan yakalandı

Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 13 kişi uyuşturucudan yakalandı.

Tekirdağ'da 13 kişi uyuşturucudan yakalandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Tekirdağ’da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 13 kişi uyuşturucudan yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yaptıkları çalışmalarda Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde bazı adreslerde ve otomobillerde arama yaptı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Aramalarda, 32 gram kokain, 311 gram metamfetamin, 100 sentetik ecza, 53 gram esrar, 410 uyuşturucu hap, 11 gram eroin, 60 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 910 lira ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 13 şüpheli gözaltına alındı.