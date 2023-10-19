Tekirdağ'da 13 kişi uyuşturucudan yakalandı
Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 13 kişi uyuşturucudan yakalandı.
Tekirdağ’da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 13 kişi uyuşturucudan yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yaptıkları çalışmalarda Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde bazı adreslerde ve otomobillerde arama yaptı.
Aramalarda, 32 gram kokain, 311 gram metamfetamin, 100 sentetik ecza, 53 gram esrar, 410 uyuşturucu hap, 11 gram eroin, 60 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 910 lira ele geçirildi.
Adreslerde bulunan 13 şüpheli gözaltına alındı.