Tekirdağ'da 14 adrese silah operasyonu: 5 gözaltı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 14 adrese düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
SHA Silivri Haber Ajansı - Editör
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 14 adrese düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde silah bulundurduğu yönünde bilgiler elde edilen şahıslara yönelik 14 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 67 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltın alınan 5 kişi hakkında işlem başlatıldı.
İHA
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