Tekirdağ'da 143 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde gümrük kaçağı 143 şişe alkol ve silahlar ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalarda Kapaklı ilçesinde 2 ikamet, 1 işyeri ve 1 araçta yapılan aramalarda, 143 adet farklı marka ve ebatlarda şişe içerisinde gümrük kaçağı/ sahte bandrollü alkollü içki, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 2 adet şarjör, 41 adet farklı ebatlarda fişek, 1 adet yiv ve set bulunan ruhsatsız havalı tüfek ele geçirildi.

Olayda 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işleme başlatıldı.