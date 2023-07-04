Tekirdağ'da 15 dönüm buğday alevlere teslim oldu

Tekirdağ'da buğday ekili tarlada çıkan yangında, 15 dönüm alanda ekili buğdaydan geriye küller kaldı.

Tekirdağ'da 15 dönüm buğday alevlere teslim oldu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Tekirdağ’da buğday ekili tarlada çıkan yangında, 15 dönüm alanda ekili buğdaydan geriye küller kaldı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karaevli Mahallesi’nde buğday ekili tarlada meydana gelen yangında 15 dönüm alan alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, tarlada ekili olan 15 dönüm buğdaydan geriye külleri kaldı.

Yangının çıkış sebebinin tespiti için soruşturma başlatıldı.