Tekirdağ'da 15 dönüm buğday alevlere teslim oldu
Tekirdağ'da buğday ekili tarlada çıkan yangında, 15 dönüm alanda ekili buğdaydan geriye küller kaldı.
Tekirdağ’da buğday ekili tarlada çıkan yangında, 15 dönüm alanda ekili buğdaydan geriye küller kaldı.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karaevli Mahallesi’nde buğday ekili tarlada meydana gelen yangında 15 dönüm alan alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, tarlada ekili olan 15 dönüm buğdaydan geriye külleri kaldı.
Yangının çıkış sebebinin tespiti için soruşturma başlatıldı.