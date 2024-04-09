Tekirdağ'da 15 kişi uyuşturucudan yakalandı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucuyla yapılan mücadelede 15 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'da 15 kişi uyuşturucudan yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince uyuşturucuyla yapılan mücadelede 15 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuya yönelik çalışmalar sürüyor. Kapaklı Cumhuriyet Mahallesinde F.A. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 11 gram eroin, 1 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 3 adet sentetik hap ele geçirildi. Evde bulunan F.A., M.K., S.T., F.A., İ.K., Y.D., B.K., E.T. ve A.A. isimli şahıslar ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Kapaklı Vatan Mahallesi’nde de A.D. isimli şahsın evinde yapılan aramada, 38 gram bonzai, 20 adet kilitli poşet ele geçirildi. Evde bulunan A.D., S.Ş., Ö.T. ve C.A. isimli şahıslar ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Şarköy Mürefte Mahallesi’nde de A.İ. ve M.Y. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada, 21 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. 2 şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.