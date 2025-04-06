Tekirdağ'da 15 milyon 960 bin adet boş makaron ele geçirildi

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 10 milyon 134 bin TL olan 15 milyon 960 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde A.K. isimli şahsa ait depoya operasyon düzenlendi. Depoda yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış bandrollü 15 milyon 960 bin adet boş makaron bulundu.

Olayla ilgili A.K. hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.