Tekirdağ'da 1,5 ton karakıllı midye ele geçirildi
Tekirdağ'da ele geçirilen 1,5 ton karakıllı midyesi denize bırakıldı.
Tekirdağ’da ele geçirilen 1,5 ton karakıllı midyesi denize bırakıldı.
Süleymanpaşa Merkez Jandarma Komutanlığınca şüphe üzerine durdurulan araçta izinsiz bir şekilde karadan nakli sağlanmaya çalışılan 30 çuval içeresinde 1,5 ton karakıllı midyeye el konuldu. Ele geçirilen karakıllı midyeleri, Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. El konulan karakıllı midyelerin canlı olduklarının tespit edilmesi üzerine Tekirdağ Sahil Güvenlik Bot Komutanlığının desteğiyle Müdürlük Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı.