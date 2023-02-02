Tekirdağ'da 150 polisle şafak operasyonu: 6 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde dron ve narkotik köpek ’Larissa’nın da kullanıldığı şafak operasyonunda 150 polis uyuşturucu ararken, operasyon sonucunda 6 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Özel harekat ekibinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda ekipler; Çorlu’nun Hıdırağa Mahallesi’ndeki şüphelilere yönelik sabah saatlerinde şafak operasyonu gerçekleştirdi.

Mahalleye giren ekipler, giriş ve çıkışları tutarak 16 adreste arama yaptı. Dron ve uyuşturucu arama köpeğinin de kullanıldığı operasyonda bebek bezi içinde uyuşturucu esrar, hap, eroin, 1 ruhsatsız tabanca 10 adet mermi ele geçirildi. Polis, mahalle içinde bulunan metruk evlerin içinde ve bahçelerinde de aramalar yaparken, operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 6 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.