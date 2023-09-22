Tekirdağ'da 150 polisle uyuşturucuya darbe: 24 gözaltı

Tekirdağ’da 150 polilsle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi’ne operasyon düzenlendi. 23 şahsın yakalanmasına yönelik 18 adreste toplam 150 personelin katılımıyla yapılan aramada 14 adet extacy hap, 7 gram skunk maddesi, bin 6 adet sentetik ecza hap, 62 fişek, 12,9 gram metamfetamin maddesi, 176,4 gram kubar esrar, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 47 adet tabanca mermisi, 1 adet sahte 200 TL ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak 3’ü aranan şahıslardan olmak üzere 24 şahıs yakalandı. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.