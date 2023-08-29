Tekirdağ'da 158 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 158 litre kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ'da 158 litre kaçak içki ele geçirildi
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Tekirdağ’da jandarma ekiplerince 158 litre kaçak içki ele geçirildi.

Şarköy Kızılcaterzi Mahallesinde ikamet eden C.A. isimli şahsın ikametinde kaçak alkollü içki üretimi yaptığının tespiti üzerine şahsın ikamet adresinde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan arama neticesinde,128.75 litre kaçak şarap ele geçirildi. Şüpheli C.A. isimli şahıs ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Hayrabolu Lahana Mahallesi Mezarlık mevkiinde açık kasalı kamyonet durduruldu. Aracın kasasında 6 adet 5 litrelik su şişelerinde toplam 30 litre sahte rakı olduğu tespit edildi. Ele geçen malzemelere el konuldu. A.U isimli şüpheli ifadesine müteakip serbest bırakıldı.