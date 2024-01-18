Tekirdağ'da 17 ton sahte gübre ele geçirildi
Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından 17 ton 700 kilogram sahte gübre ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ’da jandarma ekipleri tarafından 17 ton 700 kilogram sahte gübre ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesi Bıyıkali Mahallesinde bulunan E.A. isimli şahsın evinde sahte gübre satışı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
Şüphelinin evine yapılan operasyonda 354 adet 50 kilogramlık çuvallar içerisinde toplamda 17 ton 700 kilogram sahte barkotlu gübre ele geçirildi.
Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.