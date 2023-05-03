Tekirdağ’da 174 spor kulübüne 4 milyon 215 bin TL nakdi yardım için tören düzenlendi.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, spor salonunda düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Dr. Osman Abdullah Günaydın, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kulüp başkanları, antrenörler ve sporcular katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören daha sonra folklor ekibinin gösterileri ile devam etti. Tören sonunda Tekirdağ’daki 174 spor kulübüne 4 milyon 215 bin TL nakdi yardım çeki takdim edildi.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün törende yaptığı açıklamada, “Son yıllarda Tekirdağ’ımızın kulüplerinden yetişen sporcularımızdan dünya şampiyonlarımız çıktı. Bayrağımızı dünyanın her yerinden dalgalandırırdılar, İstiklal Marşımızı Dünyanın her tarafında duyurdular. İkincilerimiz var, dünya üçüncülerimiz var. Avrupa Şampiyonu, Avrupa ikinci ve üçüncülerimiz var. Sayamayacağımız kadar Türkiye birinciliklerimiz çıktı. Özveriyle çalışan kulüp başkanlarımıza, antrenörlerimize ve özellikle okul sporlarında Türkiye genelinde ilk 7’nin içerisindeyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.