Tekirdağ'da 2 bin 180 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde iş yerinde kaçak üretilen 2 bin 180 litre sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak içkiye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerce Ergene ilçesine bağlı Vakıflar Mahallesi’nde bir iş yerinde kaçak içki üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon için düğmeye bastı. İşyerinde yapılan aramalar sonucunda 2 bin 180 litre şarap ele geçirilirken olaya ilişkin iş yeri sahibi sahibi M.T. gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.