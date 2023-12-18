Tekirdağ'da 2 kişi uyuşturucudan yakalandı
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 2 şüphelinin ev ve araçlarında yapılan arama uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ’da jandarma ekiplerince 2 şüphelinin ev ve araçlarında yapılan arama uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca, Çorlu ilçesinde E.A. ve T.P. isimli şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 250 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirildi.
Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.