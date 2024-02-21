Tekirdağ'da 2 kişi uyuşturucudan yakalandı
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 2 şüphelinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ’da jandarma ekiplerince 2 şüphelinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çorlu Önerler Mahallesinde B.T. isimli şahsın üzerinde 3 gram uyuşturucu ele geçirildi. Hayrabolu ilçesinde ise S.I. isimli şahsın kaba üst aramasında 2 adet payp, 5,2 gram bonzai ele geçirildi.
2 şüpheli yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.