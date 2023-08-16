Tekirdağ'da 2 kişiden ruhsatsız tabanca çıktı
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince durdurulan 2 şüphelinin üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Tekirdağ’da jandarma ekiplerince durdurulan 2 şüphelinin üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Çerkezköy Veliköy Mahallesi’nde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, şüpheli F.K. isimli şahsın yapılan üst aramasında; 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet 7,65 mm çapında fişek ele geçirildi. Şüpheli ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.
Muratlı Müsellim Mahallesi’nde Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında yol kenarında şüpheli hareketler sergileyen Ş.D. isimli şahsın üzerinde yapılan kaba üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şahsa 17.901 TL idari para cezası uygulandı.