Tekirdağ'da 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir balıkçı 2 metrelik dev yayın balığı yakaladı.
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir balıkçı 2 metrelik dev yayın balığı yakaladı.
Amatör balıkçı Aykut Bozkurt’un Hayrabolu Barajı’na attığı oltasına büyük boy yayın balığı takıldı. İki metre boyunda ve yaklaşık 51 kilo ağırlığındaki yayın balığı, görenleri hayrete düşürdü. Sıradükkanları mevkiinde sergilenen 2 metrelik yayın balığı ilgi odağı oldu. Civar esnafı dev yayın balığı ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
Gece saatlerinde oltasına takılan dev yayın balığını 40 dakikalık mücadele sonucu yorarak güçlükle kenara çekebildiklerini kaydeden balıkçı Aykut Bozkurt, dev balığın kendilerini de şaşırttığını söyledi.