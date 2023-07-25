Tekirdağ'da 2 şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da 2 şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı
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Tekirdağ’da jandarma ekiplerince 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çerkezköy’de 2 kişinin Kızılpınar Mahallesi’ne uyuşturucu madde getirdiğinin tespiti üzerine şahıslar yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında; toplamda 20 gram eroin ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi’nde bir şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 3 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.