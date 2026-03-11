Tekirdağ'da 2 ton baklavaya hazır antepfıstığı imha edildi

Tekirdağ’da durdurulan araçtaki yaklaşık 2 ton kabuksuz kıyılmış antepfıstığı gıda güvenliğine uygunsuz olduğu gerekçesiyle imha edildi.

Tekirdağ Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile Çorlu Gişeleri’nde denetim gerçekleştirdi. Bu kapsamda durdurulan 80 AEB 061 plakalı panelvan araç içerisinde ambalaj bilgileri, faturası ve irsaliyesi bulunmayan yaklaşık 2 ton kabuksuz kıyılmış, baklava yapımına hazır antepfıstığı ürünü tespit edildi.

Herhangi bir tanımlama işareti bulunmayan ürünler güvenilir olmayan gıda olarak değerlendirilirken, ilgili kanun kapsamında ürünlere el konuldu. Ürünler analiz için Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderilirken olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nde yapılan analizlerde ürünlerde aflatoksin B1 ve total aflatoksin değerlerinin Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’ne uygun olmadığı belirlendi. Bunun üzerine 2 ton antepfıstığı imha edildi.

Konuyla ilgili araç sahibine yüklü miktarda cezai işlem uygulandı.