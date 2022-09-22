Tekirdağ'da 2 ton kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın 3 ilçesinde 2 ton 93 litre kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ'da 2 ton kaçak içki ele geçirildi
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu, Şarköy ve Marmaraereğlisi ilçelerinde kaçak içki operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda bin 600 litre kaçak şarap, 150 litre kaçak/sahte rakı, 343 litre etil alkol, 468 adet alkollü içecek aroması, 77 adet gliserin, 1 adet rakı yapımında kullanılan damıtma kazanı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da 2 ton kaçak içki ele geçirildi
Tekirdağ'da 2 ton kaçak içki ele geçirildi
Tekirdağ'da 2 ton kaçak içki ele geçirildi
Tekirdağ'da 2 ton kaçak içki ele geçirildi
Tekirdağ'da 2 ton kaçak içki ele geçirildi