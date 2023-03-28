Tekirdağ'da 20 ünite kan toplandı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kan stoklarının kritik seviyede olmasından ve deprem nedeniyle oluşan kan ihtiyacından dolayı Türk Kızılayı tarafından Muratlı’da kan bağışı kampanyası düzenlendi. Muradiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerindeki Bülent Ecevit Parkı içerisine kurulan kan bağış çadırı, akşam saat 21.30’a kadar hizmet verdi. Kan bağış çadırında gün boyu gönüllülerden kan toplandı.

23 gönüllü kan vermek için başvuruda bulunurken, bunlardan 3’ü çeşitli nedenlerden ötürü uygun olmadığı gerekçesiyle ret edildi. Toplam 20 ünite kan toplanmış oldu. Kan veren duyarlı vatandaşlar, kan bağışının hayat kurtarabileceğine dikkati çekti.