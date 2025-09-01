Tekirdağ'da 2025-2026 adli yıl törenle açıldı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 2025-2026 adli yıl açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Valilik Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yapılan açıklamalarla devam etti.

Törende konuşan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, "2025-2026 adli yıl açılışına hoş geldiniz. Yeni adli yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlara, adalet, barış, güven ve huzur getirmesi dileğiyle adli yılı açıyorum. Geçmiş yıllarda kaybettiğimiz meslektaşlarımızı, yargı şehitlerimizi, vatan uğruna can veren güvenlik güçlerimiz ile vatandaşlarımızı, Türkiye Cumhuriyetini kurarak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Atatürk ve kahraman silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. Adalet söylemesi kolay yerine getirilmesi zor bir kavramdır. Adalet demek eşit olmak, eşit kalmak, denge, denklik, doğru davranmak, hakka göre hüküm vermektir. Aksi ise zulümdür. Adalet insanoğlunun en eski özlemlerinden biridir. Düşünür Konfüçyus’un dediği gibi; Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner. Adalet, bir düşünceye göre; kainatın ruhu, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’a göre; göre hakkı tutup kaldırmak, Mevlana’ya göre ise, her şeyi yerli yerine koymaktır. Toplumun bizlerden beklentisi adaletin, hızlı, tarafsız ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasıdır. Yargı mensupları olarak bizler, toplumun adalete olan güven duygusunu inşa etmekle yükümlüyüz. Adli süreçte verilen kararlar, yapılan uygulamalardaki hukuki isabet oranı yükseldikçe, doğal olarak vatandaşın yargıya olan güveni artacaktır. Bizler de adaletin tecellisi, toplumsal barışın, huzurun, güvenliğin tam manasıyla sağlanması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yargının itibarını sadece verilen kararlar değil, avukatlara, iş sahiplerine, vatandaşlarımıza, hakkaniyet ve nezaketle yapılacak muameleler de, yargıya olan güven duygusunu artıracaktır. Yargıya olan güvenin artırılmasında avukatlara ve barolara da sorumluluklar düşmektedir. Kamu düzeninin sağlanmasında yargı çalışanları ile adli kolluk birimlerinin oynadığı önemli rolün farkındayız. Bu konuda fedakarca çalışan kolluk görevlilerini de çaba ve gayretlerinden dolayı şükranla huzurlarınızda anmak isterim. Bizler adaleti tesis için gönülleri kuşatmaya, kimsesizlerin kimsesi olmaya, nerede olursa olsun mazlumlara umut olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2025-2026 adli yılın ülkemize, vatandaşlarımıza, yargı teşkilatına hayırlar getirmesini dilerim" ifadelerine yer verdi. Tekirdağ Baro Başkanı Av. Egemen Gürcün ise "Avukatlık mesleği, sadece bireysel değil, toplumsal adaletin de teminatıdır. Ancak meslektaşlarımız ekonomik ve mesleki açıdan ciddi güçlüklerle de karşı karşıyadır. Her ne kadar geçtiğimiz dönemde mesleğimiz açısından değerli gördüğümüz iyileştirmeler devreye alınsa da bunların yeterli olmadığı hukuk çevrelerince bilinmektedir" dedi.

Tören, yapılan açıklamaların ardından sona erdi.