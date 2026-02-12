Tekirdağ'da 2025 yılında 5 milyon turist ağırlandı

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, 2025 yılının kent açısından kültür ve turizm alanında hem hareketli hem de üretken geçtiğini, yıl boyunca yerli ve yabancı olmak üzere yaklaşık 5 milyon turistin kenti ziyaret ettiğini söyledi.

Karaküçük, İstanbul’a yakınlığın sağladığı avantajın daha etkin kullanıldığını belirterek, özellikle hafta sonu ve kısa süreli kültür turizmi hareketliliğinde ciddi bir artış gözlemlendiğini ifade etti. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi başta olmak üzere il genelindeki kültür sanat mekânlarında konserler, tiyatro oyunları, konferanslar ve sergilerin yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Karaküçük, bu etkinliklerin kentin sosyal yaşamına da önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Gastronomi turizmi, coğrafi işaretli ürünler ve bağ rotaları gibi tematik alanlarda da önemli gelişmeler yaşandığını kaydeden Karaküçük, sahil bandı ve doğa turizmi noktalarında ziyaretçi sayılarında artış olduğunu aktardı. Karaküçük, 2025 yılı boyunca Tekirdağ’a yerli ve yabancı olmak üzere yaklaşık 5 milyon turistin geldiğini ifade etti.

2025 yılı hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Karaküçük, belirlenen hedeflerin büyük bölümünün hayata geçirildiğini söyledi. Kültür-sanat etkinliklerinin çeşitlendirilmesi, ulusal çapta organizasyonların kente kazandırılması ve yerel değerlerin tanıtımına yönelik projelerin planlandığı şekilde ilerlediğini ifade eden Karaküçük, dijital tanıtım faaliyetlerinin artırıldığını ve sosyal medya aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşıldığını dile getirdi. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sayesinde kültür ve turizm alanında sürdürülebilir bir yapı oluşturma yönünde somut adımlar atıldığını da sözlerine ekledi.

2025 yılında en çok öne çıkan çalışmaların, kentin kültürel kimliğini ön plana çıkaran tematik etkinlik serileri olduğunu belirten Karaküçük, Türk sanat müziği konserleri, yerel sanatçı buluşmaları ve "Memleket Türküleri" gibi organizasyonların büyük ilgi gördüğünü kaydetti.

Tarihi ve kültürel mirası merkeze alan projeler ile gastronomi ve bağ turizmine yönelik çalışmaların Tekirdağ’ın marka değerine önemli katkı sağladığını vurgulayan Karaküçük, kültür merkezlerinde düzenlenen programlara hem şehir içinden hem de şehir dışından yoğun katılım olduğunu söyledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, 2025 yılının Tekirdağ’ın kültür ve turizmdeki iddiasını güçlendirdiği ve kentin kimliğini daha net ortaya koyduğu bir yıl olarak hafızalarda yer ettiğini ifade etti.