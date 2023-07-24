Tekirdağ'da 23 sikke ele geçirildi
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerince tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 23 sikke ele geçirilirken, olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerince tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 23 sikke ele geçirilirken, olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine başlattığı çalışmada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 23 sikke, bir tabanca ve 10 mermi ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.