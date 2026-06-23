Tekirdağ'da 25 dönüm buğday ekili alan yandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tekirdağ'da 25 dönüm buğday ekili alan yandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çıkrıkçı Mahallesi’nde bulunan buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 25 dekar buğday ekili alan ile 40 dekar anızın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.