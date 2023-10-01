Tekirdağ'da 263 polisle kumar ve bahis uygulaması: 3 bin 501 kişi sorgulandı

Tekirdağ’da 263 polis tarafından kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis uygulaması düzenlendi. Uygulamada 3 bin 501 kişi sorgulanırken, aranan 8 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 57 ekip, 263 personelin katılımı ile eş zamanlı olarak kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis uygulaması düzenlendi. Uygulamada 3 bin 501 şahsın GBT sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranması olan 8 şahıs yakalandı. 230 umuma açık iş yeri kontrol edilerek, 12 iş yerine çeşitli maddelerden adli ve idari işlem yapıldı.