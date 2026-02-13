Tekirdağ'da 27 bin kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde NARKOTİM ekiplerince düzenlenen operasyonda 27 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş materyal ele geçirilirken 1 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 27 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş materyal, 1 hassas terazi ile 42 bin 200 TL suç geliri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs, "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.