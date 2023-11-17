Tekirdağ'da 278 litre kaçak alkol ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 278 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Tekirdağ'da 278 litre kaçak alkol ele geçirildi
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 278 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çorlu ilçesinde bir şahsın aracında ve adresinde yapılan aramada 278 litre kaçak alkol (rakı) ve ekipmanı ele geçirildi. Şüpheli bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman