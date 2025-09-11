Tekirdağ'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 10 kişi yakalandı

Tekirdağ'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 10 şüpheli yakalanırken, üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar yasaklı madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 10 kişi yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf Eker
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucuya yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde durumundan şüphelenilen 10 kişi durduruldu. Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar yasaklı madde ele geçirilirken, yakalanan zanlılar gözaltına alındı.

Şüphelilerle ilgili işlem başlatıldı.