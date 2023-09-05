Tekirdağ'da 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yaklaşık 3 kilogram kubar esrar ve bonzai ele geçirildi.

Tekirdağ'da 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yaklaşık 3 kilogram kubar esrar ve bonzai ele geçirildi.

Çerkezköy ilçesi Gültepe Mahallesi’nde B.D. isimli şahsın, uyuşturucu madde ticareti yaptığının tespiti üzerine şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan aramada; 10 fişek toplam 30 gram bonzai ele geçirildi. Şahıs adliyeye sevk edilecek.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Süleymanpaşa Çiftlikönü Mahallesinde ise H.G. isimli şahsın ikametinde yüklü miktarda uyuşturucu bulundurduğunun tespiti üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 kilo 20 gr kurutulmaya bırakılmış kubar esrar, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 4 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Şüphelinin yakalama çalışmaları devam ederken, evde bulunan C.Y., D.K. ve T.Ş. isimli şahıslar ifadeleri alınmasına müteakip serbest bırakıldı.