Tekirdağ'da 3 ton nargile tütünü ele geçirildi

Tekirdağ’da yaklaşık 3 milyon liralık kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Mahallesi’nde bir işletmede bandrolsüz kaçak tütün ürünlerinin satıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda H.Ö. isimli şahsın işletmeciliğini yaptığı iş yerinde piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan nargile tütünü ele geçirdi. Yapılan aramada depo bölümünde 50 gramlık ve 500 gramlık kutular içerisinde 2 ton 590 kilogram, üretim alanında ise siyah poşetlere doldurulmuş sevkiyata hazır vaziyette yarım kilogramlık poşetler halinde 1 ton 48 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Yapılan operasyonda piyasa değeri toplam 3 milyon lirayı bulan 3 ton 639 kilogramlık satışa hazır bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili olarak işletme sahibi H.Ö, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.