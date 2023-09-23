Tekirdağ'da 30 Litre sahte rakı ele geçirildi
Tekirdağ'da Jandarma Ekiplerince yapılan operasyonda 30 litre el yapımı rakı ele geçirildi.
Tekirdağ’da Jandarma Ekiplerince yapılan operasyonda 30 litre el yapımı rakı ele geçirildi.
Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Göçerler Mahallesinde O.T. isimli şüphelinin evinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 30 litre el yapımı rakı ele geçirildi.
Şüpheli O.T. hakkında izinsiz ticari olarak alkollü İçki üretmekten işlem başlatıldı.