Tekirdağ'da 30 yaşındaki genç tüfekle kendini vurdu

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, 30 yaşındaki genç kendini av tüfeğiyle vurdu.

İlçenin Çıkırıkçı Mahallesi’nde yaşayan E.B, evinin bahçesinde tüfekle kendini vurdu. Silah sesini duyan ailesi durumu sağlık ve jandarma ekibine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.B’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.